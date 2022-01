Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht-Zeugen gesucht

Burghaun-Gruben (ots)

Am Mittwoch, den 19.01.2022, kam es gegen 18:55 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der K 149 zwischen Burghaun-Gruben und der Anschlussstelle zur B 84. Ein roter Opel Corsa wurde in Höhe der Firma Ebert von einem entgegenkommenden Fahrzeug gestreift und dabei am linken Außenspiegel, am hinteren Kotflügel und der Felge beschädigt.

Der Unfallverursacher flüchtete anschließend in Fahrtrichtung Burghaun.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen dunkelgrauen VW, der an der linken Fahrzeugseite sowie am linken Außenspiegel beschädigt sein muss. Eine Radfahrerin kam kurze Zeit nach dem Unfall auf die Geschädigte Corsa-Fahrerin zu und teilte mit, dass sie den flüchtigen Pkw ebenfalls durch seine auffällige Fahrweise bemerkt habe. Die Radfahrerin wird als Zeugin dringend gebeten, sich bei der Polizeistation Hünfeld zu melden.

Weitere sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter 06652/96580.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell