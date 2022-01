Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Handy aus Jackentasche gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Handy aus Jackentasche gestohlen

Bad Hersfeld. Ein Unbekannter entwendete am Dienstag (18.01.), gegen 8.30 Uhr, in der Straße "Neustadt" - im Bereich eines Brückenaufgangs - das Handy "Samsung S9" einer 36-jährigen Frau im Vorbeigehen aus deren Jackentasche. Anschließend flüchtete der unbekannte Mann fußläufig mit dem Diebesgut im Wert von circa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell