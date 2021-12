Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Niederelbert - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Niederelbert (ots)

Am heutigen Freitag, 10.12.2021, 13:20 Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße in Niederelbert, Höhe Hausnummer 77, ein Verkehrsunfall mit alleinbeteiligter, letztlich schwer verletzter Person. Der 62-jährige Fahrer eines grauen SUV befuhr die Hauptstraße in Richtung Oberelbert. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links von seiner Fahrspur ab, überfuhr die Gegenfahrbahn und kollidierte sodann frontal mit einem neben der Straße stehenden Baum. Rettungskräfte konnten den Verunfallten gemeinsam mit Kräften der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Unfallfahrzeug bergen. Der Fahrer wurde in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht. Es kam während der Unfallaufnahme zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen in der Ortslage. Die Hauptstraße musste lediglich während des Abschleppvorgangs kurzfristig voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell