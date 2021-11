Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Nachtrag zum Bootsdiebstahl: Entwendeter Trailer mit Motorboot wieder aufgefunden, Täter entfernten den Außenbordmotor

Nienburg (ots)

(KEM) Kurz nach Veröffentlichung der Pressemeldung zum Bootsdiebstahl erhielt die Polizei Stadthagen heute Nachmittag von den Geschädigten die Mitteilung, dass das Motorboot inklusive Trailer auf einem Grundstück in der Nachbarschaft Am Bückeberg aufgefunden wurde. Der Außenbordmotor des Sportbootes war jedoch abmontiert und gestohlen worden. Die Polizei geht davon aus, dass die unbekannten Täter den Bootstrailer inklusive Sportboot mit der Zielrichtung, den Außenbordmotor ungestört abzumontieren, zunächst vom Hof des Geschädigten geschoben und zu dem nahegelegenen Grundstück verbracht haben. Dort entwendeten sie den Außenbordmotor und flüchteten in unbekannte Richtung. Boot und Trailer ließen sie dort zurück. Die Schadenshöhe aufgrund der entwendeten Außenbordmotoren liegt nun noch im mittleren fünfstelligen Bereich.

Personen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag an der Straße Am Bückeberg in Stadthagen auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Stadthagen unter (05721) 40040 zu melden. Anmerkung: das Boot inklusive Trailer stand ursprünglich auf einem Hof an der Straße Am Bückeberg, nicht wie in der Erstmeldung angegeben, An der Bergkette.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell