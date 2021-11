Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Trailer mit hochwertigem Motorboot sowie mehrere Außenbordmotoren entwendet

Nienburg (ots)

(KEM) In der Nacht von Montag, den 08.11.2021, auf Dienstag, den 09.11.2021, zwischen ca. 20.00 Uhr und 08.30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Hof an der Straße An der Bergkette in Stadthagen einen Bootstrailer inklusive aufliegendem Motorboot sowie mehrere gelagerte Außenbordmotoren.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen fuhren die Täter in der Nacht mit einem Kraftfahrzeug zu dem Hof. Hier zerstörten sie dann das Anhängerschloss eines in einem Carport stehenden schwarzen Bootstrailers, schoben diesen mit dem aufliegenden blau/schwarzen Boot aus dem Carport und hängten ihn an ihr Kraftfahrzeug an. Darüber hinaus brachen sie ein Vorhängeschloss zu einer Garage auf und entwendeten aus dieser mehrere Außenbordmotoren. Mit dem Diebesgut flüchteten die Täter mit ihrem Kraftfahrzeug in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe liegt im oberen fünfstelligen Bereich.

Die Polizei Stadthagen ermittelt wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall und bittet um Zeugenhinweise, die unter (05721) 400 40 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell