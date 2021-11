Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Unter Alkoholeinfluss gefahren

Nienburg (ots)

(KEM) Beamte des Polizeikommissariates Stadthagen kontrollierten am Dienstag, den 09.11.2021, gegen 21.50 Uhr an der Herminenstraße in Stadthagen einen 46-jährigen BMW-Fahrer und stellten bei diesem deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Dem Stadthäger wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten, der einen Wert von 1,04 Promille ergab. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an, die durch eine Ärztin im Polizeikommissariat Stadthagen durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahren unter Alkoholeinfluss eingeleitet.

Während der Verkehrskontrolle händigte der Stadthäger darüber hinaus einen europäischen Führerschein aus, den die Beamten im polizeilichen Auskunftssystem überprüften. Dabei stellten sie fest, dass eine Fahrerlaubnisbehörde dem 46-Jährigen die Neuerteilung einer Fahrerlaubnis versagt hatte. Aufgrund des Anfangsverdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis leiteten die Beamten zusätzlich ein Strafverfahren ein. Den Führerschein stellten sie sicher.

