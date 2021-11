Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Geschwindigkeitsmessungen

Obernkirchen/Gelldorf (ots)

(ma)

Auf der Hauptstraße in Obernkirchen/Gelldorf wurden am Montag in der Zeit von 04.20 bis 05.30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der dortigen 50er Zone der Bundesstraße 65 durchgeführt.

Für die zu schnell gefahrenen Pkw-Fahrer gab es ein Verwarngeld und fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 79 km/h.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell