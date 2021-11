Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Unter Alkoholeinfluss und mit gefälschtem Führerschein gefahren

Nienburg (ots)

(KEM) Am Sonntag, den 05.11.2021, gegen 21.40 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Nienburg einen 31-jährigen Nienburger, der den Lehmwandlungsweg in Nienburg mit einem Ford Transit befuhr. Während der allgemeinen Verkehrskontrolle händigte der 31-Jährige den Polizisten einen Führerschein aus, der diverse Merkmale einer Fälschung aufwies. Die Beamten stellten den Führerschein sicher. Darüber hinaus bemerkten sie Atemalkoholgeruch und boten dem Nienburger einen freiwilligen Atemalkoholtest an. Dieser ergab einen Wert von 0,77 Promille, sodass anschließend eine Blutprobe angeordnet und im Krankenhaus entnommen wurde.

Gegen den 32-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren infolge der Alkoholbeeinflussung eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell