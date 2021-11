Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Nienburg (ots)

(KEM) Am Montagmorgen, den 08.11.2021, zwischen ca. 05.50 Uhr und 07.00 Uhr zerstach eine bislang unbekannte Person alle vier Reifen eines grünen Audi, der an der Unterführung der B 6 zwischen der Verdener Landstraße und der Celler Straße in Höhe einer Bäckerei geparkt stand, sodass die Reifen sämtliche Luft verloren. Eingesetzte Beamte stellten allen vier Reifen des PKW Einstichspuren fest.

Die Polizei Nienburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise, die telefonisch unter (05021) 97780 entgegengenommen werden.

