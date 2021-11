Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Polizei findet verletzten Igel

Nienburg (ots)

(KEM) Am Dienstagabend, den 09.11.2021, fiel zwei Kolleginnen im Rahmen eines anderen Einsatzes ein offensichtlich verletzter Igel auf. Die Beamtinnen zögerten nicht, nahmen sich des Igels an und brachten ihn zu einem Tierarzt. Dieser versorgte ihn zunächst und wollte ihn am Folgetag zur Wildtierschutzstation Sachsenhagen bringen, wo er hoffentlich weiter genesen kann.

