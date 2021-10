Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Radfahrers

Friemar - Landkreis Gotha (ots)

Auf der K 4 kam es am heutigen Sonntag gegen 10.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Radfahrers. Eine 78-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw KIA die Straße in Richtung Kindleben und überholte dabei einen 55-Jährigen, der mit seinem Fahrrad unterwegs war. Beim Überholvorgang streifte der Pkw den Radfahrer, so dass dieser zu Fall kam und sich den ersten Erkenntnissen nach einen Arm brach. Zu weiteren Untersuchungen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden von der Polizei in Gotha geführt. (av)

