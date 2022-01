Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrraddiebstahl - Einbruch in Zweifamilienhaus

Fulda (ots)

Fahrraddiebstahl

Gersfeld. Unbekannte stahlen zwischen Freitagabend (14.01.) und Dienstagmorgen (18.01.) ein klappbares E-Mountainbike aus der Garage eines Einfamilienhauses in der Stettiner Straße. Das schwarz-grüne Zweirad der Marke Sheng Milo hat einen Wert von circa 1.300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Zweifamilienhaus

Petersberg. Ein Zweifamilienhaus in der Straße "Igelstück" war am Dienstagnachmittag (18.01.), zwischen 16.45 Uhr und 17.55 Uhr, Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter hebelten ein Fenster der Erdgeschosswohnung auf und durchsuchten die Wohnräume nach Diebesgut. Sie stahlen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro und flüchteten im Anschluss unerkannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell