Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Firma

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Firma

Mücke. Eine Firma in der Heegstraße im Ortsteil Merlau wurde in der Nacht zu Dienstag (18.01.) Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher hebelten Türen des Gebäudes auf und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld aus den Räumlichkeiten. Anschließend verschmutzten die Unbekannten den Geschäftsraum erheblich und flüchteten unerkannt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

