Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Bus gestreift und weggefahren - Zeugen gesucht!

Mannheim-Neckarau (ots)

Am Dienstagmorgen um 7:30 Uhr fuhren ein Ford Transit und ein Linienbus nebeneinander auf den beiden Fahrspuren der Casterfeldstraße in Richtung Mannheimer Innenstadt. Auf Höhe der Lechstraße gab es einen lauten Knall, welchen der Busfahrer jedoch nicht mit einem Unfall in Verbindung brachte. An der Haltestelle Mannheim-Neckarau wurde der Busfahrer durch aussteigende Schüler über einen Schaden an einer Seitenscheibe informiert. Der Ford-Fahrer verständigte wenig später ebenfalls die Polizei und teilte mit, dass der Bus an vorgenannter Örtlichkeit zu weit nach links geriet und seinen Spiegel an der Beifahrerseite touchierte und dadurch beschädigte. Da der Unfallhergang bisher noch nicht abschließend ermittelt ist, werden Fahrgäste des betroffenen Busses oder weitere Zeugen, welche den Unfall beobachtet gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

