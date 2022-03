Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Paketfahrerin von unbekanntem Täter überfallen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Waldhof (ots)

Eine 27-jährige Paketfahrerin wurde am frühen Dienstagnachmittag im Stadtteil Waldhof von einem unbekannten Mann überfallen. Die 27-Jährige wollte, nachdem sie gegen 13.15 Uhr in der Otto-Siffling-Straße gerade ein Paket ausgeliefert hatte, wieder in ihr Lieferfahrzeug einsteigen. Dabei wurde sie von dem Unbekannten am Arm gepackt, nach hinten gerissen und gegen eine Hauswand geschleudert. Danach stieg der unbekannte Täter ins Fahrzeug, durchwühlte ein Körbchen in der Mittelablage und entwendete daraus die Geldbörse der Geschädigten mit Kleingeld, persönlichen Ausweisen und der EC-Karte. Anschließend rannte der Täter durch die Roggenstraße in unbekannte Richtung davon.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 20 bis 30 Jahre alt - Ca. 180 bis 190 cm groß - Süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild - Schwarze, etwas längere Kurzhaarfrisur - Vollbart - War bekleidet mit ärmelloser, schwarzer Steppweste mit einem gelben Streifen am unteren Bund - Trug einen dunklen Pulli und helle Jeans

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell