Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim: Telefonbetrüger erbeuten bei Schockanruf Bargeld

Bornheim (ots)

Am Mittwoch (02.03.2022) erbeuteten Telefonbetrüger bei einem älteren Ehepaar durch einen sogenannten Schockanruf 10.000,- Euro Bargeld.

Eine Betrügerin hatte am Mittwochabend gegen 16:00 Uhr auf dem Festnetzanschluss des Ehepaares in Bornheim angerufen und sich zunächst als Enkelin der Angerufenen ausgegeben. Sie berichtete dann, dass sie einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein anderer Verkehrsteilnehmer getötet worden sei. Nun schaltete sich ein angeblicher Polizeibeamter in die Leitung und gab an, dass aufgrund dessen nun eine Kaution in Höhe von 80.000,- Euro von den Angehörigen der angeblich in Untersuchungshaft befindlichen Unfallverursacherin entrichtet werden müsse.

Die schockierten Angerufenen gaben an, nur 10.000,- Euro Bargeld aufbringen zu können und übergaben dieses gegen 18:00 Uhr vor dem Haus an einen ihnen unbekannten Mann.

Zu dem Geldabholer liegen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vor: Etwa 1,80 m groß - normale Statur - dunkel gekleidet mit dunkelblauer oder schwarzer Jacke sowie dunkler Hose - schwarzes Basecap - heller Mund-Nasen-Schutz.

Einige Zeit nach der Übergabe entschlossen sich die Geschädigten schließlich, die Polizei zu verständigen. Bislang durchgeführte Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten nicht zur Festnahme von Tatverdächtigen.

Das zuständige Kriminalkommissariat 24 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen.

Die Polizei warnt: Betrüger geben sich als Polizisten aus und berichten bei "Schockanrufen" von Verkehrsunfällen, die Ihnen nahestehende Personen verschuldet haben sollen.

Seien Sie misstrauisch bei allen Anrufen - gesundes Misstrauen ist nicht unhöflich!

Rufen Sie Ihren vermeintlichen Verwandten unter einer Ihnen bekannten Nummer zurück und vergewissern Sie sich, ob tatsächlich eine Notlage vorliegt.

Machen Sie am Telefon keine Angaben zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen. Die richtige Polizei befragt Sie am Telefon nicht nach Bargeld oder Wertgegenständen, die Sie zu Hause oder auf einer Bank haben - auch nicht im Rahmen von dringenden Ermittlungen.

Händigen Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte aus.

Beenden Sie das Telefonat - legen Sie den Hörer einfach auf oder drücken Sie die entsprechende Taste am Telefon. Informieren Sie sofort die Polizei über 110, indem Sie nach dem Auflegen selbst den Notruf der Polizei wählen. Vertrauen Sie sich zudem Angehörigen oder Bekannten an.

Die Seniorenberatung der Bonner Polizei bietet Betroffenen und deren Familienangehörigen nach einem solchen Vorfall eine Beratung in einem persönlichen Gespräch und bei Bedarf weiterführendes Informationsmaterial an. Rufen Sie gerne unsere Präventionsdienststelle unter 0228 15-7617 oder 0228 15-7676 an oder schreiben Sie eine E-Mail an seniorenberatung.bonn@polizei.nrw.de.

Weitere Tipps zum Schutz vor Schockanrufen:

https://bonn.polizei.nrw/sites/default/files/2021-06/Artikel%2002_2021.pdf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell