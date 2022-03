Polizei Bonn

POL-BN: Geldautomatensprengung in Königswinter-Ittenbach - Täter flüchteten mit Pkw in Richtung Autobahn - Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen dauert an

Bonn (ots)

In den Nachtstunden zum 03.03.2022 machten sich Unbekannte an einem Geldautomaten auf der Königswinterer Straße in Ittenbach zu schaffen - nach den ersten Feststellungen lösten sie hierbei eine Explosion aus. Gegen 02:15 Uhr alarmierte ein Wachdienstunternehmen die Einsatzleitstelle der Bonner Polizei über das Geschehen. Die beobachteten Täter flüchteten nach der erfolgten Sprengung in einem vor dem Tatortbereich geparkten dunkelfarbenen Audi in Richtung BAB 3. Die von der Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme der Täter, zu denen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

alle dunkel gekleidet

sprachen untereinander deutsch ohne erkennbaren Akzent

Zwei Personen können konkreter beschrieben werden: 1.Person: 170-180 cm groß normale Statur schwarze Jacke, Bluejeans, weiße Wollmütze

2.Person kleiner als 1.Person Kappe

Derzeit ist nicht bekannt, ob die Täter Bargeld erbeutet haben. Das zuständige KK 21 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu der beschilderten Tat gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

