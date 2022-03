Polizei Bonn

POL-BN: Mehrere Mülltonnenbrände im Rheinbacher Stadtgebiet - Kripo bitte um Hinweise

Bonn (ots)

In den Nachtstunden zum 02.03.2022 registrierte die Bonner Polizei mehrere Mülltonnenbrände im Stadtgebiet von Rheinbach:

Nach dem aktuellen Kenntnisstand waren die Straßenzüge

Am Bürgerhaus

Weiherstraße Pfarrgasse Bachstraße und Palottistraße

betroffen. An zwei Stellen wurden nach dem derzeitigen Ermittlungsstand auch Gebäudefassaden in Mitleidenschaft gezogen. Im Bereich der Weiherstraße griff das von mehreren Mülltonnen ausgehende Feuer auf die Dämmung eines Holständerwerkes über. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Im Verlauf der Bachstraße wurde durch den Brand einer Mülltonne neben einem abgestellten Fahrrad auch eine Hausfassade beschädigt. Durch die Brände entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von rund 15.000 Euro.

Das zuständige KK 11 hat die weitergehenden Ermittlungen zu den Fällen übernommen.

Zeugen, die in den Nachtstunden zum 02.03.2022, in dem Zeitraum zwischen 03:00 und 04:00 Uhr Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu den geschilderten Taten gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell