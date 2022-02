Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schwerer Raub in Parkstraße - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Bereits am Dienstag, 22.02.22, gegen 01:45 Uhr, kam es zu einem schweren Raub in der Parkstraße, Höhe Hausnummer 28, in Wilhelmshaven zum Nachteil eines 56-jährigen Mannes.

Dem Opfer wurde unvermittelt von einer männlichen Person Reizgas in das Gesicht gesprüht und im Anschluss sein Mobiltelefon und seine Schlüssel geraubt.

Der Täter, welcher nach Angaben des Opfers zuvor aus einem weißen Pkw gestiegen war, soll ca. 1,75 - 1,80 m groß, von schmaler Statur und dunkel gekleidet gewesen sein. Zudem soll der Täter eine weiße Mund-Nasenbedeckung getragen haben. Nach der Tat entfernte der Täter sich in unbekannte Richtung. Das Opfer gibt an, während des Angriffs laut um Hilfe gerufen zu haben.

Zeugen, die zur Aufklärung der Straftat beitragen können, indem sie möglicherweise die Hilferufe vernommen haben, Angaben zum Täter machen können oder sonstige auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04421-942-0 mit der Polizeidienststelle in Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell