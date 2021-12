Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Kühllaster mit 22T Frischfleisch kippte in Ausfahrt auf die Seite - 32-jähriger Fahrer leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 8.05 Uhr, befuhr ein 32-Jähriger mit seinem Sattelzug die A30 aus den Niederlanden kommend und beabsichtigte in OS-Nahne auf die B68 in Richtung Georgsmarienhütte abzufahren. In der Abfahrt verlor der Lkw-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kippte mit seinem Kühllaster im Sichtdreieck auf die Seite. Der 32-Jährige zog sich hierbei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Kühlauflieger mit 22 Tonnen Frischfleisch wurde nicht beschädigt, sodass eine Kühlung der Ware fortbesteht. Die Abfahrt der A30 in Richtung Georgsmarienhütte ist derzeit voll gesperrt. Ein Abschleppunternehmen wurde mit der Bergung des Sattelzuges beauftragt. An der Zugmaschine ist ein Sachschaden entstanden.

