Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Pkw fuhr auf Verkehrsinsel auf, touchierte einen Ford und flüchtete - Polizei sucht Unfallverursacher und Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Montagabend befuhr ein 71-Jähriger, gegen 17.30 Uhr, mit seinem Ford Kuga den Fürstenauer Damm in Richtung der sog. "Handweiser-Kreuzung". An einer dortigen mittigen Verkehrsinsel hielt der Merzener an, um sich einen Überblick über den Durchgangsverkehr zu machen. In diesem Moment kam ihm auf dem Fahrbahnteiler plötzlich ein unbeleuchteter Pkw entgegen. Die Limousine überfuhr das Verkehrsschild der Insel und touchierte den Ford des Mannes. Nach dem Zusammenstoß hielt der unbekannte Fahrer nach etwa 50-100 Meter Fahrtstrecke kurz an, setzte seine Fahrt jedoch in Richtung Neuenkirchen fort, ohne sich um die erforderlichen Maßnahmen zu kümmern. Die Straßenmeisterei Fürstenau sammelte das beschädigte Verkehrszeichen sowie diverse Fahrzeugteile, die höchstwahrscheinlich dem unfallverursachenden Auto zuzuordnen sind, bereits ein. Die Polizei hat mit der Auswertung der Spuren begonnen und die Ermittlungen hinsichtlich einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf die verursachende Limousine oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Fürstenau unter 05901/961480 oder 05439/9690 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell