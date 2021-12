Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fahrradeigentümer gesucht - Diebstahl vermutet

Osnabrück (ots)

Im Stadtteil Voxtrup ereignete sich am Samstagabend ein Fahrraddiebstahl. Gegen 20 Uhr wurde im Lavendelweg ein Fahrrad gestohlen, der Besitzer bemerkte den Diebstahl jedoch und machte sich unmittelbar auf die Suche. Er entdeckte sein Zweirad im Bereich Holsten-Mündruper-Straße, unweit des Verbindungswegs zum Lavendelweg. Neben dem eigenen Zweirad stand ein weiterer Drahtesel am Auffindeort - vermutlich bereitgestellt, um als Diebesgut abtransportiert zu werden. Die Ermittler der Polizei sind nun auf der Suche nach den Eigentümern des Fahrrads der Marke "Pegasus", Modell "Arcona". Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei unter 0541/327-3203 oder -2115.

