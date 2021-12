Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Hafen: 37-jähriger Radfahrer bei Unfall auf der Pagenstecherstraße schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Montagmittag, gegen 12.30 Uhr, befuhr ein 37-Jähriger mit seinem Zweirad den Radweg der Pagenstecherstraße in Richtung stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer "58" beabsichtigte ein 30-Jähriger, der mit seinem Ford Transit in Richtung stadteinwärts fuhr, von der Pagenstecherstraße nach links auf ein dortiges Tankstellengelände abzubiegen. Verkehrsteilnehmer auf den Spuren in Richtung stadtauswärts, die staubedingt hielten, ließen den Vanfahrer in Richtung der Tankstelle passieren. Dabei erfasste der 30-Jährige den Osnabrücker auf seinem Fahrrad. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 37-Jährige schwer aber nicht lebensgefährlich. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

