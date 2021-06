POL-WE: Ruf aus der hessischen Landeshauptstadt - Kriminaldirektorin Anja Fuchs verabschiedet sich

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Ruf aus der hessischen Landeshauptstadt - Kriminaldirektorin Anja Fuchs verabschiedet sich

Nach etwas mehr als zwei Jahren in der Funktion als Leiterin der Wetterauer Polizeidirektion verabschiedete sich Anja Fuchs Anfang Juni aus dem Polizeipräsidium Mittelhessen.

Fuchs trat ihr Amt im März 2019 an, und übernahm - zunächst kommissarisch - die Führung der Direktion, zu der neben Polizeistation und Regionaler Kriminalinspektion in Friedberg auch die Dienststellen in Bad Vilbel, Butzbach und Büdingen gehören. Als erste Frau in dieser Führungsposition folgte sie damit auf Kriminaldirektor Ralph-Dieter Brede.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Gießener Präsidium verabschiedete Polizeipräsident Bernd Paul die Kriminaldirektorin am Mittwoch, 09.06.2021 schweren Herzens, sprach ihr seinen großen Dank für das gezeigte Engagement aus und wünschte viel Erfolg für den nächsten Schritt ihrer Karriere. Der Leiter der Abteilung Einsatz, Manfred Kaletsch, schloss sich den Wünschen des Behördenleiters an und bedankte sich für Fuchs' hervorragende Leistungen als Direktionsleiterin sowie als Polizeiführerin herausragender Einsatzlagen im mittelhessischen Führungsstab.

Anja Fuchs hatte sich in der vergangenen Woche bereits persönlich von vielen ihrer Wetterauer Kolleginnen und Kollegen verabschiedet, in der Kürze der Zeit jedoch nicht jeden erreichen können.

"Ich habe mich bei Ihnen allen in der Wetterau sehr wohl gefühlt, ich wurde gut aufgenommen und habe in allen Belangen die Unterstützung und den Rückhalt erfahren, ohne den meine Arbeit gar nicht möglich gewesen wäre. Dafür möchte ich allen sehr herzlich danken! Ich habe eine Menge gelernt und nehme Vieles mit in die neue Funktion", so Fuchs.

Künftig wird die im Hochtaunuskreis lebende, studierte Juristin ein Führungsamt im Landespolizeipräsidium in Wiesbaden bekleiden und sich dort um alle Belange der Kriminalpolizei kümmern.

Bis auf Weiteres übernimmt der Wetterauer Kripo-Chef, Kriminaloberrat Torsten Werner, die kommissarische Direktionsleitung.

