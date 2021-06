Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Zusammenstoß beim Abbiegen in Niddatal ++ An der Ampel aufgefahren in Rosbach

An der Ampel aufgefahren

Rosbach: Zu einem Auffahrunfall zwischen LKW und einem VW Golf kam es am Donnerstagvormittag (24.6.) auf der B455 bei Ober-Rosbach in der Nieder-Rosbacher Straße. Auf seinem Weg von der Autobahn in Richtung Friedberg musste der Fahrer eines VW Golf an einer roten Ampel anhalten. Die bemerkte der ihm nachfolgende 31-Jährige am Steuer eines LKW offenbar nicht rechtzeitig und krachte in das Heck des Golf hinein. Der 55-jährige Golf-Fahrer verletzte sich zum Glück nur leicht. Der LKW-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Am Golf entstand im hinteren Fahrzeugbereich ein Schaden von etwa 4500 Euro, beim LKW an der Front von ca. 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Zusammenstoß beim Abbiegen

Niddatal: Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr eilten am Freitag (24.6.) um kurz vor 10 Uhr zu einer Unfallstelle auf der Landstraße zwischen Assenheim und Bönstadt. Der Fahrer eines, aus Richtung Bundesstraße kommenden Opel Astra beabsichtigte nach Bruchenbrücken links einzubiegen. Dabei übersah der Mann offenbar den entgegenkommenden Toyota einer Frau, die aus Richtung Assenheim kam. Die Fahrzeuge kollidierten und Fahrerin des Toyota Verso wurde eingeklemmt und schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Ein Rettungswagen verbrachte die Frau ins Krankenhaus. Auch die Beifahrerin aus dem Opel kam ins Krankenhaus. Sie erlitt leichte Verletzungen. Ohne offenkundige Verletzungen, aber zur medizinischen Abklärung verbrachte der Rettungswagen auch den Opel-Fahrer dorthin. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Landstraße war zeitweilig voll aufgrund der Bergungs- und Rettungsarbeiten gesperrt. Gegen 12 Uhr konnte der Verkehr wieder ungehindert fließen.

