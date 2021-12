Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Schölerberg: Einbruch in Malerfachbetrieb - Polizei sucht Hinweisgeber

Unbekannte Täter machten sich zwischen Freitagnachmittag (15 Uhr) und Montagmorgen (06.30 Uhr) an einem Objekt eines Malerfachbetriebs in der Overbergstraße zu schaffen. Sie öffneten gewaltsam einen Raum und nahmen diverse Elektrogeräte an sich. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder die Einbrecher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Osnabrück unter 0541/327-3203 oder -2115 zu melden.

