Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Trickdiebstahl im Kurpark - Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte

Bad Rothenfelde (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 11 Uhr, hielt sich ein 90-Jähriger im Kurpark am "kleinen" Gradierwerk auf, als sich ihm ein unbekannter Mann näherte. Der Fremde sprach den Senior an und frage diesen nach Kleingeld zum Telefonieren. Der hilfsbereite Mann aus Greven öffnete seine Geldbörse und übergab dem Unbekannten 40 Cent, welches er vor seinen Augen zählte. Wenig später stellte der Senior das Fehlen von seinem Scheingeld fest. Die Polizei geht davon aus, dass der Unbekannte das Bargeld aus dem Portemonnaie des 90-Jährigen entnahm, als dieser sein Münzgeld zählte. Der Unbekannte war zwischen 45 und 50 Jahre alt und etwa 175cm groß. Er trug dunkle Haare und keinen Bart. Der Täter war mit einem auffälligen langen grauen Mantel bekleidet. Die Polizei aus Bad Rothenfelde sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Dieb geben können. Aber auch mögliche Geschädigte, die mit dem Täter Kontakt hatten werden gebeten, sich unter 05424/293290 zu melden.

