Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück

Nortrup: Verfolgungsfahrt - Polizei stellt Fahrzeugdieb

Osnabrück (ots)

Am Montag ereignete sich in Osnabrück ein Kraftfahrzeugdiebstahl, der sich zu einer Verfolgungsfahrt mit anschließender Festnahme entwickelte. Gegen 16:15 Uhr meldete sich ein 26-jähriger Mann über den Notruf bei der Polizei. Er berichtete, dass ihm soeben sein Citroen Berlingo entwendet worden war. Der Mann leerte im Auftrag eines Postdienstleisters Briefkästen und hatte sein Firmenfahrzeug kurze Zeit unverschlossen und mit Schlüssel im Zündschloss abgestellt. Diese Gelegenheit nutzte ein 34-jähriger Mann aus Gersten, setzte sich hinters Steuer und fuhr los. Von der Knollstraße aus ging die Fahrt in zunächst unbekannte Richtung. Unter Mithilfe des 26-Jährigen ortete die Polizei ein im Berlingo befindliches Smartphone. Als erster Standort wurde die B68 bei Alfhausen ermittelt. Die Polizei aktualisierte den Standort stetig und führte Streifenwagen an das Fahrzeug heran. Im Ortsgebiet von Ankum sichtete eine Funkstreife den Citroen und nahm die Verfolgung auf. Der 34-Jährige flüchtete zwischenzeitlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, auch innerorts. Er überholte wiederholt und gefährdete dabei den Gegenverkehr. Nur den guten und schnellen Reaktionen anderer Verkehrsteilnehmer ist es zu verdanken, dass das flüchtige Fahrzeug in keinen Verkehrsunfall mit unbeteiligten Dritten verwickelt wurde. Die verfolgende Funkstreife hielt einigen Abstand, um nicht noch weitere gefährliche Fahrmanöver und Fehler zu provozieren. Bei Nortrup unternahmen die Beamten bei günstiger Gelegenheit einen Überholversuch, der Citroen touchierte sie dabei aber seitlich. Beide beschädigten Fahrzeuge setzten ihre Fahrt fort. Auf der Hauptstraße gelang es der Funkstreife dann, sich vor den Berlingo zu setzen und diesen herunterzubremsen. Der Flüchtige fuhr dem Polizeifahrzeug hinten auf, beide Pkw waren danach nicht mehr fahrbereit. Die Polizei holte den 34-Jährigen aus dem Fahrzeug und nahm ihn fest. Auf einer Polizeidienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Nach der Verkehrsunfallaufnahme wurden beide Fahrzeuge abgeschleppt. Die entstandenen Sachschäden beziffern sich auf mindestens 15.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Mann aus Gersten muss sich nun u. a. wegen Kfz-Diebstahls, unbefugter Ingebrauchnahme, Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht und der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen verantworten. Personen, die am frühen Montagabend von dem Citroen Berlingo in Ankum oder Nortrup gefährdet wurden und sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter 05461/915300.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell