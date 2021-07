Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Waldsee) Verkehrsunfall Geschädigter unbekannt

Waldsee (ots)

Am Samstag in der Zeit von 12:00 - 13:00 Uhr kam es in Waldsee in der Ludwigstraße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die 75-jährige Fahrerin eines PKW befuhr die Ludwigstraße von der Neuhofener Straße kommend in Richtung Rathaus. Auf Höhe der Freiwilligen Feuerwehr streifte die Verursacherin ein geparktes Fahrzeug. An ihrer Wohnanschrift bemerkte sie den Schaden an ihrem PKW und meldete sich bei der Polizei. Hinweise zu dem geparkten Fahrzeug konnte sie nicht geben. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

