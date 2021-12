Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Einfamilienhaus in Hollage von Einbrechern aufgesucht

Osnabrück (ots)

In der Uhlandstraße verschafften sich am Dienstagabend um 19.20 Uhr unbekannte Personen unerlaubten Zutritt in ein Einfamilienhaus unweit des Nachtigallenweg. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter über den Balkon und der dortigen gewaltsam geöffneten Tür in das Haus. Im Inneren wurde ein Raum nach Wertsachen abgesucht, ob die Einbrecher dabei fündig geworden sind ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Personen, die zur o.g. Zeit Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter 05461/915300 beim Kommissariat in Bramsche.

