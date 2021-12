Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Einfamilienhaus der Wittkopstraße

Osnabrück (ots)

Zwischen 17.45 Uhr und 18.40 Uhr am Dienstagabend gelangten unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus in der Wittkopstraße. Um sich Zutritt zu dem Gebäude unweit der Veilchenstraße zu verschaffen, zerstörten die Täter eine Scheibe im Eingangsbereich des Hauses. Im Inneren durchsuchten die Eindringlinge diverse Räumlichkeiten nach Diebesgut, ob sie fündig geworden sind ist derzeit noch unklar. Hinweise, die der Polizei dienlich sein könnten bitte unter 0541/327-3203 oder -2215 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell