Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - 5.000 Euro Schaden nach Unfallflucht, Polizei sucht Zeugen

Tuttlingen (ots)

In der Zeit von Sonntag (28.11.21, 18:00 Uhr) auf Montag (29.11.21, 11:00 Uhr) ist es in Tuttlingen im Bereich Beethovenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem hohen Sachschaden gekommen. Eine noch unbekannte Person beschädigte mit ihrem Fahrzeug einen geparkten 5er BMW an der kompletten linken Außenseite, sodass ein Schaden von rund 5.000 Euro entstanden ist.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter 07461/941-0 entgegen.

