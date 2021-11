Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gunningen, Lkrs. TUT) Peugeot landet im Hang

Gunningen (ots)

Ein 21-Jahre alter Peugeot-Fahrer ist am Montagmorgen kurz vor der Ortseinfahrt Seitingen von der Straße abgekommen. Sein Auto landete in einem Hang und musste von der Feuerwehr wegen der Gefahr des Abrutschens gesichert werden. Der junge Mann war morgens um 7 Uhr von Gunningen Richtung Seitingen gefahren und in einer leichten Linkskurve aus noch unbekannten Gründen von der Straße abgekommen. Er überfuhr ein Verkehrsschild, wodurch die Airbags ausgelöst wurden. Erst in einem Hangstück kam das Auto schließlich zum Stehen. Der Fahrer des Wagens blieb unverletzt. Den Schaden bei dem Unfall schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro. Der Peugeot musste abgeschleppt werden.

