Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Alle vier Reifen durchstochen

Tuttlingen (ots)

Überrascht war am Sonntagnachmittag eine Autobesitzerin, als sie in der Kernerstraße zu ihrem am Straßenrand abgestellten Auto kam und wegfahren wollte. An ihrem Auto waren alle vier Reifen ohne Luft und wie es sich später herausstellte mutwillig zerstochen. Wann genau der Vorfall passierte, ist noch unklar. Die 49-Jährige erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung. Die Polizei Tuttlingen ermittelt nun und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben hierzu machen können, sich unter Telefon 07461 9410 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell