Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte werfen Elektroauto um (27./28.l11.2021)

Konstanz (ots)

Wegen Sachbeschädigung an einem Elektroauto ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Zwei unbekannte Täter hatten in der Nacht auf Sonntag gegen Mitternacht einen auf einem Parkplatz bei einem Autohändler in der Maybachstraße geparkten Jiayuan angehoben, umgeworfen und im Anschluss wieder aufgestellt. Hierdurch entstand an dem Neuwagen ein Sachschaden in Höhe von über 5.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier unter Telefon 07531 995-0, zu melden.

