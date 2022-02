Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht der Polizei Varel für das Wochenende 25.-27.02.2022

Wilhelmshaven (ots)

Fahrraddiebstahl

Bockhorn - Am 25.02.2022, in der Zeit von 19:00 Uhr bis 19:30 Uhr, wurde im Bereich der Mühlenstraße, aus einem unverschlossenen Abstellraum, ein unverschlossenes Fahrrad entwendet. Im dortigen Nahbereich wurde im Rahmen einer Absuche ein anderes Damenrad aufgefunden.

Im Rahmen der weiteren Fahndung durch Beamte der hiesigen Dienststelle konnte das zuvor entwendete Fahrrad im Bereich des ZOB Zetel, gegen 02:00 Uhr, sichergestellt werden. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Varel unter 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

Geldbörsendiebstahl

Varel - Am 25.02.2022, gegen 12:30 Uhr, wurde in einem Verbrauchermarkt in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße eine Geldbörse aus einer, an einem Einkaufswagen hängenden, Handtasche entwendet. Die Tat konnte durch eine aufmerksame Zeugin beobachtet werden, welche die vermeintliche Beschuldigte ansprach. Die Geldbörse konnte im Nahbereich sichergestellt werden. Die vermeintliche Täterin flüchtete fußläufig. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Varel unter 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl aus PKW

Varel - Am Wochenende wurde angezeigt, dass aus einem nicht verschlossenen PKW im Bereich der Waldwiese eine Geldbörse entwendet wurde. Als Tatzeitraum wurde der 23.02.2022, 18:00 Uhr bis 24.02.2022, 06:00 Uhr genannt. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Varel unter 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr

Varel - Am Samstag, den 26.02.2022, gegen 04:30 Uhr, stellten Beamte der hiesigen Dienststelle einen Fahrradfahrer im Bereich der Torhegenhausstraße fest. Eine anschließende Kontrolle ergab, dass dieser deutlich unter dem Einfluss von Alkohol (1,96 Promille) stand. Bei dem 25-jährigen Fahrradfahrer wurde entsprechend eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Unerlaubtes Entfernen vom Verkehrsunfallort Varel - In der Zeit von 26.02.2022, 00:45 Uhr, bis zum 26.02.2022, 09:30 Uhr, wurde im Bereich der Danziger Straße ein am Fahrbahnrand abgestellter PKW, eine Mercedes A-Klasse, Zulassungsbezirk Oberallgäu, angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Verkehrsunfallort, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Varel unter 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

Unerlaubtes Entfernen vom Verkehrsunfallort Varel - Am 26.02.2022, gegen 14:55 Uhr, wurde im Bereich der Oldenburger Straße ein silberner VW Polo, Zulassungsbezirk Westerstede, von einem dunklen Opel Zafira, Zulassungsbezirk Friesland, überholt. Der Opel Zafira touchierte hierbei den Außenspiegel vom VW Polo und entfernte sich anschließend unerlaubt in Fahrtrichtung Bundesautobahn 29/Obenstrohe. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Varel unter 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Varel - Am 26.02.2022, gegen 15:15 Uhr, kam es zu einem Auffahrunfall im Bereich der Edo-Wiemken-Straße. Hier fuhr ein 78-jähriger PKW-Führer einem, in gleiche Richtung fahrenden, 47-jährigen PKW-Führer auf. An beiden PKW entstanden Sachschäden. Durch den Zusammenstoß verletzt sich der 47-jährige Fahrzeugführer leicht und wurde mittels Rettungswagen dem Vareler Krankenhaus zugeführt. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Varel unter 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell