POL-WHV: Pressebericht des PK Jever 25.02. - 27.02.2022

Wilhelmshaven (ots)

Schortens

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Zeit: 25.02.2022, 21:40 Uhr Ort: Im Jade-Weser-Park, 26419 Schortens

Am 25.02.2022, gegen 21:40 Uhr, hielt eine 34-jährige Frau mit ihrem Pkw auf einem Parkplatz neben der Fahrbahn im Jade-Weser-Park in Schortens. Aufgrund mangelnder Handhabungssicherheit über das Fahrzeug, beschleunigte sie den Pkw kurzzeitig, so dass der Pkw in einen nahegelegenen Entwässerungsgraben stürzte und sich dabei überschlug.

Die Fahrzeugführerin wurde dabei leicht verletzt. Ihr 48-jähriger Beifahrer bleibt unverletzt. Am Pkw entstanden erhebliche Sachschäden.

Beschädigung an Pkw während der Fahrt auf der Menkestraße in Schortens Zeit: 25.02.2022, 11:40 Uhr Ort: Menkestraße 39, Schortens

Am 25.02.2022, gegen 11:40 Uhr, befuhr eine 54-jährige Frau aus Schortens mit ihrem Pkw die Menkestraße, aus Richtung Oldenburger Straße kommend, in Richtung Ortsmitte. Im Bereich zwischen einem an der Menkestraße ansässigen Trödelmarkt und der Rheinstraße vernahm die Fahrzeugführerin zwei Knallgeräusche. Nachdem die Frau ihren Pkw anhielt und genauer in Augenschein nahm, stellte sie fest, dass der Außenspiegel der Beifahrerseite beschädigt war. In der Kunststoffverkleidung befand sich ein Loch und das Spiegelglas war zersprungen.

Die genaue Ursache der Beschädigungen ist derzeit unbekannt. Die Ermittlungen zu diesem Sachverhalt dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04461-92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Jever

Führen eines Pkw trotz bestehendem Fahrverbot Zeit: 26.02.2022, 17:05 Uhr Ort: Südergast, 26441 Jever

Am 26.02.2022, gegen 17:05 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei aus Jever eine 40-jährige Führerin eines Pkw im Bereich Südergast in Jever. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen die Frau derzeit ein Fahrverbot besteht.

Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

