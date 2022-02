Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Falscher Wasserwerker in Wilhelmshaven - Polizei warnt und sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am 23.02.2022 erhielt die Polizei gegen 11.30 Uhr Kenntnis von einem Trickdiebstahl im Europaring, der sich kurz zuvor ereignete. Die 80-jährige Geschädigte gab an, dass sie in ihrer Wohnung gewesen sei, als es an der Tür geklingelt habe. An der Tür traf sie auf einen jungen Mann, der sich als Wasserwerker vorstellte. Zum Grund seines Erscheinens habe er mitgeteilt, dass er bezüglich der Wasserversorgung in der Wohnung der Geschädigten etwas überprüfen müsse. Während des Gespräches in der Wohnung kamen der 80-Jährigen allerdings Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Mannes auf. Nachdem sie dieses sagte, habe der Mann die Wohnung verlassen. Der Täter soll ca.165 cm groß gewesen sein und dunkle kurze Haare gehabt haben. Bei der Nachschau in der Wohnung stellte die Geschädigte sodann das Fehlen ihrer Geldbörse samt Bargeld und EC-Karte sowie von Schmuck fest. Es wird davon ausgegangen, dass ein zweiter unbekannter Täter sich unbemerkt in die Wohnung begab und die Geldbörse entwendete, während die Geschädigte abgelenkt wurde. Kurze Zeit später wurde bekannt, dass mittels der entwendeten Karte bei einer Bank in Sande Bargeld abgehoben wurde. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die Abhebung ca. 20 Minuten nach dem Diebstahl in der Wohnung erfolgte und die Täter mit einem silbernen Pkw Mercedes, Modell A-Klasse, unterwegs waren. Die Polizei bittet Zeugen, die nähere Angaben zu den Personen oder dem Fahrzeug machen können, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen. Die Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Fordern Sie von Amtspersonen immer den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig (nach Druck, Foto und Stempel). Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an. Suchen Sie dazu die Telefonnummer selbst heraus und ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe. Pflegen Sie Kontakt zu älteren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen, und übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell