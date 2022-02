Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Serie von Farbschmierereien/Graffiti in Schortens sowie in angrenzenden Stadtteilen aufgeklärt!

Schortens (ots)

In Schortens und in den angrenzenden Stadtteilen Sillenstede, Accum und Grafschaft waren und sind sie teilweise immer noch zu lesen. Zum Beispiel "RINC" oder "OHMS", sogenannte Tags, die mit Sprüh- oder Lackfarbe in den unterschiedlichsten Farben unter anderem auf Stromkästen, öffentlichen Gebäuden oder Straßenschildern von zunächst unbekannten Tätern aufgebracht wurden. Über mehrere Monate wurden bereits im Jahr 2020 beginnend immer wieder Farbschmierereien festgestellt. Die erste Serie dieser Sachbeschädigungen endete im Februar 2021 abrupt, nachdem eine 5-köpfige Tätergruppe ermittelt werden konnte Bereits im April 2021 begann erneut eine neue Serie von "Farbanschlägen" auf öffentliche Gebäude etc., unter anderem wurde die Accumer Mühle Opfer einer Farbschmiererei. Durch intensive Ermittlungsarbeit durch die Mitarbeiter der Polizeistation Schortens konnte durch Auswertung von Spuren an vereinzelten Tatorte und verschiedener Zeugenaussagen ein Tatverdacht gegen einen 16-jährigen und einen 17-jährigen Jugendlichen aus Schortens sowie weiteren Mittätern erhärtet werden. Akribisch vorbereitete Durchsuchungen bei den jeweils Tatverdächtigen bestätigte sodann den Verdacht gegen die Jugendlichen. Es wurde umfangreiches Beweismaterial bei den Beschuldigten sichergestellt. Insgesamt 87 Straftaten sind inzwischen zur Anzeige gebracht worden. Für viele dieser Taten werden sich die beschuldigten Jugendlichen verantworten müssen. Der entstandene Sachschaden dürfte nach grober Schätzung bei einem fünfstelligen Euro-Betrag liegen. Bezüglich dieser Straftaten wurde von der Stadt Schortens eine Belohnung ausgelobt. Auch aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung konnte diese Serie von Straftaten aufgeklärt werden, sodass diese Belohnung dem entscheidenden Hinweisgeber zu Gute kam.

