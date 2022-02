Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen nach Verstoß gegen das Tierschutzgesetz in Wilhelmshaven - Fund einer Tiertransportbox mit zwei verendeten und skelettierten Kleintieren

Wilhelmshaven (ots)

Am 23.02.2022 erhielt die Polizei gegen 13.00 Uhr Kenntnis von dem Fund einer Tiertransportbox auf dem Fuß- und Radweg zwischen der Jachmannstraße und der Flensburger Straße, in der zwei verendete und bereits skelettierte Kleintiere vorgefunden wurden.

Vor Ort erklärte die Finderin zudem, dass sie die Box bereits am Morgen in einem Gebüsch in Höhe eines dortigen Kleingartens vorgefunden habe.

Durch die eingesetzten Beamten wurde die Tiertransportbox (30 cm x 20 cm x 15 cm) in Augenschein genommen. Die Beamten stellten in dieser zwei Tierskelette fest, bei denen es sich augenscheinlich um Kleintiere handelte. Hinweise auf den Eigentümer der Transportbox konnten bislang nicht erlangt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Die Box wurde von der Feuerwehr Wilhelmshaven abgeholt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell