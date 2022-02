Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Jever (ots)

Am Mittwoch, 23.02.2022, bog eine 19-jährige Pkw-Fahrerin um 15.45 Uhr in Jever von der Friedrich-Barnutz-Straße in den Kreisverkehr der Mühlenstraße ein. Dabei übersah sie einen Radfahrer der aus Richtung Moorwarfen kommend den Radweg befuhr und vor ihr in den Kreisverkehr einfuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 66-jährige Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Am Pkw und am Rad entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell