POL-FR: Ergänzungsmeldung zu: "Freiburg-Haslach: Zivilcourage nach Handtaschenraub" - Hier: Dringender Zeugenaufruf

Am Morgen des 09.10.2021, gegen 09:35 Uhr, kam es im Bereich der Markgrafenstraße/ Einmündung Haslacher Straße in Freiburg zu einem Handtaschenraub. Durch die Hilfe mehrerer Passanten konnte der mutmaßliche Angreifer nachfolgend festgenommen werden (wir berichteten, siehe Ursprungsmeldung weiter unten).

Die Polizei bittet nun in diesem Fall dringend um Zeugenhinweise: Wer hat den Vorfall beobachtet? Insbesondere wird in diesem Zusammenhang die Passantin gesucht, die vom Handy einer anderen Dame aus am 09.10.2021 die Polizei verständigte.

Der Täter soll außerdem von einer weiteren Fahrradfahrerin verfolgt worden sein. Auch diese wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0761/882-2880 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Ursprungsmeldung vom 11.10.2021:

In den Morgenstunden des 09.10.2021, gegen 09:35 Uhr, verließ eine 78jährige Frau einen Supermarkt im Bereich der Markgrafenstraße/ Einmündung Haslacher Straße. Nach Verlassen des Ladens wurde diese von einem ihr unbekannten 40jährigen Mann angesprochen ob er ihr behilflich sein könne. Nachdem die Dame dies verneinte, griff der Mann nach der Tasche der Dame und versuchte diese zu entreißen. Nach einem längeren "Gerangel", flüchtete der Mann mit der Beute. Das Tatgeschehen konnte von aufmerksamen Passanten beobachtet werden. Diese setzten einen Notruf ab. Weiter wurde der Flüchtige von einem Fahrradfahrer verfolgt, was den Täter dazu veranlasste seine Beute fallen zu lassen. Der Radfahrer konnte der Dame die Tasche samt Inhalt komplett zurückgeben. Die sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung führte zur Festnahme des Angreifers. Hierbei handelt es sich um eine amtsbekannte Person. Er sieht nun einer Anzeige entgegen.

