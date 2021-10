Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Überfall auf Sparkasse - Polizei fahndet nach Tatverdächtigem

Freiburg (ots)

Eine Bank in der Haagener Straße in Lörrach überfallen haben soll ein Unbekannter am 19.10.2021. Nach aktuellem Ermittlungsstand betrat die männliche Person gegen 10.55 Uhr die Bank und forderte unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Aktuell laufen intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei. Es wird nachberichtet.

Zeugen, die Hinweise zum Täter oder dessen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

