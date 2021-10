Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unfallflucht nach Touchiervorgang - Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag, 17.10.2021, kam es im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr zu einer Unfallflucht in der Ruschbachstraße. Ein Unbekannter Fahrzeugführer muss im oben genannten Zeitraum den schwarzen 3er BMW im Vorbeifahren an der linken Fahrzeugseite touchiert haben. Da unterhalb der Fenster des BMWs eindeutige Gummiabriebspuren erkennbar waren, könnte es sich bei dem Unfallverursacherfahrzeug um ein Kinderfahrrad oder einen Roller (Scooter) handeln. Der Sachschaden am beschädigten BMW beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen bittet nun mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 07624/98900 zu melden.

