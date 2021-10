Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B31 A bis L115 - Unfall vermutlich infolge eines Autorennen- Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Sonntag, den 17.10.2021 gegen 04:45 Uhr verunfallten zwei Fahrzeuge möglicherweise infolge eines illegalen Autorennens an der gleichen Stelle. Nach aktuellem Ermittlungsstand war der Fahrer im ersten Fahrzeug, einem BMW, allein. In dem zweiten Fahrzeug, einem VW Golf, saßen 5 Personen. Die beiden Fahrzeuge befuhren die B 31 A in westlicher Richtung, bis es auf der L 115 bei Gottenheim ("Soda-Brücke") dann zum Unfall kam.

Der Fahrer des BMW fuhr vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, im Bereich der Rechtskurve, geradeaus über die Verkehrsinsel, prallte in die Schutzplanke und blieb in dieser an der Böschung hängen. Der VW Golf erreichte die Unfallstelle als zweiter und kollidierte mit der rechten Schutzplanke. An dem BMW entstand ein Totalschaden (ca. 25.000 Euro), der VW Golf wurde leicht beschädigt (ca. 800 Euro). An der Schutzplanke entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer des BMW nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, außerdem stand er unter Alkoholeinfluss. Die Fahrzeuginsassen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt.

Die Polizei vermutet nun, dass dem Unfall ein illegales Autorennen vorrausgegangen war und sucht daher nach Zeugen, die etwas beobachten konnten (Polizeirevier Breisach Tel. 07667 9117-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell