Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen - Fehlalarm bei Essenszubereitung

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Löffingen]

Am 16.10.21, gegen 12:00 Uhr löste die Brandmeldeanlage in einer Behelfsunterkunft in Löffingen aus. Durch die Freiwillige Feuerwehr Löffingen konnte festgestellt werden, dass der Alarm bei der Zubereitung von Essen in einer Küche ausgelöst wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell