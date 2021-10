Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee: 23-Jähriger bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt

Freiburg (ots)

Am 17.10.2021 um circa 13 Uhr meldeten Zeugen eine körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Personen im Bereich des Bahnhofs in Titisee.

Die Polizei konnte an der Tatörtlichkeit einen verletzten 23-Jährigen antreffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet der Geschädigte mit zwei ihm bekannten Personen aus bislang ungeklärter Ursache in Streit. Daraufhin soll einer der zwei Männer ein Messer gezogen und den Geschädigten damit an der Hand verletzt haben. Anschließend entfernten sich die zwei Tatverdächtigen von der Örtlichkeit. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell