Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Unfallfluchten

Aufgebrochene Fahrzeuge

Mann durch Jugendliche attackiert

Diebe stehlen Geld aus Kasse

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Wer saß im Linienbus und beobachtete den Unfall? - Langen

(fg) Die Polizei sucht Passagiere eines Linienbusses, der am Dienstagmittag in der Westendstraße einen geparkten Fiat Punto streife und hierbei den Seitenspiegel des Kleinwagens beschädigte. Die Unfallflucht ereignete sich gegen 13 Uhr. Der Fiat stand in Höhe der Hausnummer 42 geparkt. Businsassen sowie weitere Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0.

2. Unfallflucht: Skoda Octavia beschädigt - Seligenstadt

(fg) In der Straße "Tieler Ring" kurz vor der Einmündung zur Straße "Im Griesgrund" beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Nacht zum Mittwoch einen geparkten Skoda und fuhr einfach weiter. Der Eigentümer hatte seinen grauen Octavia, der nun Schäden an der kompletten Karosserie der Fahrerseite aufweist, am Dienstagabend, 17 Uhr, abgestellt. Die Schäden stellte der Seligenstädter am Mittwochmorgen um 9 Uhr fest. Zeugen, die Hinweise zur Unfallflucht geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe.

1. Vier BMW aufgebrochen: Wer kann Hinweise geben? - Maintal

(lei) Autoknacker haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Bischofsheim und Dörnigheim ihr Unwesen getrieben und dabei vier geparkte Fahrzeuge vom Typ BMW angegangen. In der Zeit zwischen 19 und 7.45 Uhr schlugen die Unbekannten in der Westendstraße (50er-Hausnummern) die Scheibe eines weißen 530d ein und bauten aus dem Wagen das fest verbaute Navigationsgerät sowie das Lenkrad aus. Dabei richteten sie Sachschaden von etwa 300 Euro an. Auf gleiche Weise gingen die Kriminellen zwei weitere (schwarze) 5er-Modelle an: Zwischen 20.30 und 9 Uhr erlangten sie gewaltsam Zugang zu einem Wagen im Wendehammer in der Bruno-Dreßler-Straße und im etwa gleichen Zeitraum zu einem 520d in der Daimlerstraße (10er-Hausnummern) - aus beiden Fahrzeugen demontierten sie jeweils das Tachometer. Noch unklar ist hingegen, wie die Diebe in einen schwarzen 425d kamen, der im Backesweg in den 30er-Anschriften abgestellt war. Auch hier bauten sie ebenfalls das Lenkrad sowie den fest installierten Bordcomputer samt Navi aus (Tatzeitraum 16 bis 5.10 Uhr). Die Ermittler, die den gesamten Stehlschaden auf über 21.000 Euro beziffern, sicherten vor Ort Spuren, um erste Hinweise auf die Täter zu gewinnen. Parallel bitten die Beamten um Zeugenmitteilungen unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. 61-Jähriger durch Jugendliche attackiert: Wer kann weitere Hinweise auf die Täter geben? - Erlensee

(lei) Ein 61-Jähriger ist am Mittwochnachmittag in der Konrad-Adenauer-Straße in Höhe der Sportanlagen durch Jugendliche körperlich angegangen worden. Die Polizei in Hanau ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um weitere Hinweise zu den bis dato noch unbekannten Angreifern. Eine Zeugin alarmierte gegen 16 Uhr die Ordnungshüter und gab an, dass zwei männliche, etwa 15 bis 17 Jahre alte Jugendliche auf den aus Erlensee stammenden Mann einschlagen würden, selbst als dieser bereits am Boden gelegen habe. Anschließend seien die beiden Schläger (beide etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, einer mit sportlicher schlanker Figur und kurzen dunklen Haaren, der andere bekleidet mit einer Fellkapuzenjacke) mit zwei weiteren gleichaltrigen Jungs davongelaufen. Der 61-Jährige gab an, dass er einer noch unbekannten Frau zur Hilfe kommen wollte, die zuvor durch die Jugendlichen bedrängt worden war. Beim Einschreiten gingen die Unbekannten dann auf ihn los, dabei blieb er glücklicherweise ohne größere Blessuren. Im Zuge der Fahndung konnten die eingesetzten Polizeistreifen drei Tatverdächtige im Alter von 15 und 16 Jahren antreffen. Ob und inwiefern diese Personen an der Tat beteiligt waren, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. In dem Zusammenhang bitten die Beamten die noch unbekannte Frau sowie weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 06181 9010-0 bei der Polizeistation Hanau II zu melden.

3. Zeugensuche: Trickdiebe zugange? Diebstahl aus Ladenkasse - Schlüchtern

(jm) (Trick-)Diebe erbeuteten am frühen Dienstagabend in einem Verkaufsgeschäft in der Obertorstraße Bargeld aus einer Kasse. Vermutlich zwischen 17.35 und 17.45 Uhr wurde die Kasse aufgehebelt und das Bargeld gestohlen. Die Mitarbeiterin bemerkte erst zu einem späteren Zeitpunkt das Fehlen des Bargelds. Möglicherweise steht eine noch unbekannte Person, die zu diesem Zeitpunkt das Geschäft betreten hatte, mit der Tat in Verbindung. Der Mann ging sofort auf die Mitarbeiterin zu und verwickelte diese in ein "Beratungs-/Verkaufsgespräch". Offenbar öffnete währenddessen eine weitere Person mit einem Hebelwerkzeug die Kasse und entnahm das Bargeld. Nach ersten Erkenntnissen ist der Mann, der das Gespräch mit der Mitarbeiterin führte, 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und hat eine normale Statur sowie dunkle kurze Haare. Er trug eine hellblaue Jeans bis kurz über die Knöchel, weiße Socken und weiße Sportschuhe sowie eine schwarze Jacke. Der Mann sprach lediglich Englisch. Die Kripo bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06051 827-0.

Offenbach, 03.02.2022, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell