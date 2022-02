Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Zeugen nach Einbruch in Baucontainer in Obertshausen gesucht; Weißer Range Rover Sport in Dietzenbach entwendet; Offenbar Brems- und Gaspedal verwechselt;

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Zeugen gesucht: Einbruch in Baucontainer - Obertshausen/Hausen

(jm) Diebe knackten in der Nacht zum Dienstag das Vorhängeschloss eines Baucontainers in der Robert-Koch-Straße auf. Zwischen 1.50 und 2.10 Uhr stahlen die Täter unter anderem Bohrhammer, Bohrmaschine, Stichsäge sowie Schleif- und Schneidewerkzeug aus dem Container. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um zwei dunkel gekleidete Täter handeln. Zudem wurde ein älterer Skoda Superb in der Nähe gesehen. Ob dieser mit der Tat in Zusammenhang steht, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise, insbesondere zu dem älteren Skoda geben können, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei der Polizeistation Heusenstamm zu melden.

2. Wer sah die Unfallflucht? - Rodgau/Jügesheim

(jm) Auf 4.000 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein unbekannter Fahrzeugführer am Freitagabend an einem in der Dudenhöfer Straße geparkten VW Touran verursacht hat. Gegen 21.50 Uhr hörte der Eigentümer einen "Knall". Als er auf die Straße lief, konnte er nur noch seinen beschädigten grauen Touran feststellen und informierte die Polizei. Zuvor befuhr ein bislang Unbekannter die Dudenhöfer Straße und beschädigte beim Vorbeifahren den geparkten VW. Anschließend fuhr der Verursacher weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Peugeot Partner oder den baugleichen Citroen-Berlingo mit einer unlackierten Frontstoßstange aus Plastik handeln. Zeugen, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe.

3. Weißer Range Rover Sport entwendet - Rödermark/Ober-Roden

(fg) Autodiebe waren am frühen Mittwochmorgen in Ober-Roden zugange und entwendeten einen in der Geranienstraße (einstellige Hausnummern) abgestellten Range Rover Sport. Nach derzeitigen Erkenntnissen stahlen die Unbekannten den Wagen, an dem OF-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 2901 angebracht waren, zwischen 2.20 und 2.40 Uhr. Die Kriminalpolizei hat den Range Rover umgehend zur Fahndung ausgeschrieben. Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Autos geben können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Unfallflucht: Polizei sucht Unfallbeteiligten, der in einem grauen VW Polo davonfuhr - Neu-Isenburg

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall in der Friedhofstraße den Unfallbeteiligten in einem grauen VW Polo. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 20-jähriger Mann mit seinem weißen Fiat 500 den rechten der zwei Fahrspuren in Richtung Autobahn. Der bislang Unbekannte fuhr mit seinem grauen VW, an dem F-Kennzeichen angebracht waren, die linke Spur. In Höhe der Hausnummer 8 wechselte der Fiat-Fahrer den Fahrstreifen und stieß mit dem Polo zusammen. Der 20-Jährige schaltete die Warnblinker an und fuhr an den Straßenrand. Der VW-Fahrer, der einen Bart hatte, fuhr dennoch einfach weiter. Am weißen Fiat entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Die Polizei bittet nun den VW-Fahrer sowie Zeugen sich bei der Polizeistation Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Offenbar Brems- und Gaspedal verwechselt - Hanau

(fg) Auf rund 12.000 Euro wird der Schaden geschätzt, den eine 77 Jahre alte Seniorin am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall verursacht hat. Nach ersten Erkenntnissen war die Rentnerin mit ihrem Opel Meriva auf der Röderseestraße unterwegs und fuhr auf einen öffentlichen Kundenparkplatz eines Verbrauchermarktes im Bereich der einstelligen Hausnummern. Auf dem Parkplatz beabsichtigte die Frau in eine Parkbucht zu fahren, verwechselte offenbar das Gas- und Bremspedal und durchbrach ohne zu Bremsen zwei Schaufensterscheiben. Der Opel Meriva kam im Verkaufsraum an einem Warenaufsteller zum Stehen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Auch die Fahrerin blieb offensichtlich ebenfalls unverletzt. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte auf der Wache der Polizei in Großauheim unter der Rufnummer 06181 9597-0.

2. Zwei Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht - Maintal/Bischofsheim

(jm) Unbekannte haben zwischen Montag und Dienstag in Bischofsheim mindestens zwei Fahrzeuge aufgebrochen. Bei einem im Fechenheimer Weg im Bereich der 60er-Hausnummern abgestellten Toyota Corolla wurde zwischen 19 und 10.30 Uhr die hintere linke Scheibe eingeschlagen. Die Täter nahmen einen Rucksack aus dem Fahrzeuginneren mit. Zwischen 20 und 7.30 Uhr schlugen die Autoknacker ebenfalls die hintere linke Scheibe eines Audi Q 8 ein, der nur unweit entfernt in der Friedhofstraße parkte. Hieraus erbeuteten sie eine schwarze Ledertasche mit Laptop und Unterlagen. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 2.500 Euro geschätzt. Durch aufmerksame Spaziergänger konnte ein Teil der Beute am Feldrand nahe der Friedhofstraße aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei bittet nun Passanten oder Anwohner, die im Bereich Fechenheimer Weg und Friedhofstraße sowie angrenzende Feldrandlage verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Vermisster Mann ist wieder da - Bad Soden-Salmünster

(as) Der seit Dienstag vermisste 42-Jährige aus Bad Soden-Salmünster ist wieder da. Der Mann wurde am Dienstagabend aufgrund eines Hinweises an seiner Wohnanschrift wohlbehalten angetroffen.

Offenbach, 02.02.2022, Pressestelle, Thomas Leipold

