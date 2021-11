Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Werkzeug entwendet ohne umzupacken

Legden (ots)

Die Mühe, gestohlenes Werkzeug umzuladen, haben sich die Täter nicht gemacht, als sie in der Nacht zum Dienstag in Legden zuschlugen. Zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 06.00 Uhr stahlen Unbekannte den auf der Straße Am Baum geparkten Firmenwagen, einen weißen Mercedes-Benz Sprinter mit Kennzeichen aus Borken sowie Firmenaufschrift an den Seiten und am Heck. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

